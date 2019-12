Diese Promis haben sich zu Weihnachten verlobt

Kutschenfahrt durch Weihnachtsbäume

US-Schauspieler Dean McDermott fuhr mit seiner Liebsten, Tori Spelling, mit der Pferdekutsche durch einen Weihnachtsbaum-Wald auf einer Weihnachtsbaum-Farm, bevor er sie am Heiligen Abend in Toronto fragte, ob sie seine Frau werden will.