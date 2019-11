Zwei Frauen starben bei Frontalcrash - Freispruch

Für immer ungeklärt bleibt die Ursache eines Unfalles in Steyregg am 8. Mai. Ein 44-jähriger Autolenker war frontal in den Wagen der Schwestern Gerda K. (65) und Christine O. (60) geknallt. Der Unfalllenker hatte auch beim Prozess in Linz keine Erklärung, wurde vom Kfz-Sachverständigen entlastet - Freispruch.