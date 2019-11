Elf Verletzte durch Gasaustritt in Swinger-Club

Eine Party in einem Swinger-Club in Deutschland hat für viele Gäste ein abruptes Ende gefunden. Zwei Feiernde waren kollabiert, als die Feuerwehr das Etablissement betrat, schlug das Kohlenmonoxid-Warngerät an. Hunderte Gäste mussten teils leicht bekleidet aus dem Club geschafft werden. Insgesamt wurden elf Menschen verletzt.