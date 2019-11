Gefängnisstrafe für Sohn, Bewährung für Eltern

In Salzburg hat sich am Donnerstag ein 24-jähriger Mann vor Gericht verantworten müssen, der während einer Strafe im elektronisch überwachten Hausarrest einen regen Handel mit Suchtgift betrieben haben soll. Weil er dabei durch die Fußfessel in seinem Bewegungsradius eingeschränkt war, hat der Salzburger den Verkauf vor allem vom Fenster, Balkon und Garten seiner Wohnung abgewickelt. Überhaupt half seine Familie tatkräftig bei den Suchtgift-Geschäften mit. Für den 24-Jährigen setzte es letztlich 20 Monate unbedingte Haft plus vier weitere Monate aus dem Widerruf einer bedingt nachgesehenen Strafe. Also zwei Jahre muss er absitzen. Für seine Mutter und den Papa setzte es eine Bewährungsstrafe.