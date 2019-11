Marco Pototschnig ist Steinmetz aus Leidenschaft

Marco Pototschnig ist Steinmetz in zweiter Generation. Der Klagenfurter übernahm vor zwei Jahren den Betrieb seines Onkels, der heuer seit 30 Jahren besteht. Mit der „Krone“ spricht der Jungunternehmer über Herausforderungen in einer Branche, in der gerade vor Allerheiligen Ausnahmezustand herrscht.