Magistratsdirektor Martin Floss ist zurückgetreten

„Magistratsdirektor Martin Floss hat heute, Mittwoch, 30. Oktober 2019, Bürgermeister Harald Preuner persönlich und schriftlich mitgeteilt, dass er seine Funktion als Magistratsdirektor der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Salzburg mit Ablauf des 31. Oktober 2019 zurücklegt. Bürgermeister Preuner nahm den Rücktritt zur Kenntnis.“, heißt es in der Aussendung.



„Ich habe mich in den sieben Jahren als Magistratsdirektor stets bemüht, die Stadtverwaltung nach Innen und Außen nachhaltig weiterzuentwickeln, zu modernisieren und auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren. Es war aber niemals mein Plan, als Magistratsdirektor in den Ruhestand zu treten“ betonte Floss. „Mein Rücktritt erfolgt freiwillig, weil das Erkenntnis des OGH vom 2. Oktober 2019 keinen Amtsverlust bedeutet und das Gutachten des Verfassungsrichters Georg Lienbacher ergeben hat, dass eine Abberufung durch den Gemeinderat nicht möglich ist“ erklärt Floss.

Weiterhin in Magistratsdirektion tätig



Bürgermeister Harald Preuner brachte seinen Respekt vor dieser persönlichen Entscheidung zum Ausdruck und bedankte sich bei Martin Floss für die geleistete Arbeit während seiner Zeit als Magistratsdirektor. Floss werde weiterhin in der Magistratsdirektion tätig sein. Drei zentrale Aufgaben werden dabei unter anderem die laufende Evaluierung der Strukturen, Aufgaben und Prozesse sein sowie in Zusammenarbeit mit der Personalverwaltung der Aufbau eines zeitgemäßen Recruitings und die Umsetzung eines neuen Gehaltssystems für den gesamten Magistrat sein„, erläuterte Preuner.



Bürgermeister Preuner und Martin Floss zeigten sich zufrieden und erleichtert angesichts dieser einvernehmlichen Lösung. “Es wird Zeit, dass wieder Ruhe im Schloss Mirabell einkehrt" meinten Preuner und Floss abschließend. Die Agenden des Magistratsdirektors wird interimistisch Christine Fuchs, derzeit Abteilungsvorständin der Allgemeinen und Bezirksverwaltung, übernehmen.