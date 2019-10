Elterntaxis verparken Schutzwege vor Schule

„Alleine schaffe ich das nicht mehr. Hier befinden sich vier Zebrastreifen; drei sind unbeaufsichtigt!“, warnt der zuständige Schülerlotse, der täglich das Verkehrschaos vor der Dr. Karl Renner-Schule in der Ebentaler Straße hautnah mitbekommt. Denn viele Autofahrer bleiben trotz wartender Kinder nicht vor dem Zebrastreifen stehen. Eltern bringen ihre Kleinen deshalb mit dem Pkw direkt zur Schule. „Mütter und Väter halten mit ihren Autos mitten auf der Fahrbahn oder sogar am Schutzweg an. Sie achten offenbar nur auf ihr eigenes Kind“, zeigt sich der Lotse verärgert. Er bittet zuständige Behörden daher um Unterstützung: „Ein zweiter Schülerlotse, der einen weiteren Schutzweg überwachen könnte, wäre schon eine große Hilfe.“