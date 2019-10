Neuer Bulls-Center will Chance am Schopf packen

Mit Connor Brickley haben die Eisbullen einen neuen US-Center verpflichtet. Der 27-Jährige landete am Montag in Salzburg, soll nach der Länderspielpause am 12. November sein Debüt im Eishockeyliga-Heimspiel gegen Dronbirn geben. Bereits am Sonntag zeigte Stürmer Mario Huber mit seinem Doppelpack zum 2:1 in Villach auf, war damit Vater des siebten Auswärtssieges in Serie der McIlvane-Truppe.