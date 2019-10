Werbeausgaben für Wahl: SPÖ hat die Nase vorn

Die Werbeausgaben der Parteien für den Nationalratswahlkampf sind heuer deutlich niedriger ausgefallen als 2017. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung des Focus-Instituts hervor. Insgesamt wurden knapp neun Millionen Euro in klassische Werbung investiert (ohne Social Media, Google und Ähnliches). Am meisten Geld gab die SPÖ aus. Der Bruttowerbeaufwand der Parteien in den Medien Print, Außenwerbung, TV, Online, Radio und Kino belief sich zwischen Juli und September 2019 auf 8,996 Millionen Euro. Im Vorfeld der Nationalratswahl 2017 (Juli bis Oktober) war er mit 19.471 Millionen mehr als doppelt so hoch gewesen.