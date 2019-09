Wie viel Österreichs Parteien in Facebook pumpen

Nicht nur in der realen Welt, also draußen auf der Straße, ist es derzeit unmöglich, der Fülle an Parteienwerbung zu entkommen - auch im digitalen Kosmos der sozialen Medien geht es nicht ohne Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer und Co. Bis zur letzten Minute vor dem Urnengang pumpen die Parteien Zehntausende Euro in Werbung auf Facebook.