Schwammerlsucher fanden lebendig begrabenes Baby

Einen schrecklichen Fund haben zwei Schwammerlsucher in China gemacht. Die beiden hörten in einem Wald nahe der Stadt Laiwu ein Wimmern, das aus dem Boden kam. Sie entdeckten einen vergrabenen Karton, in dem sich ein neugeborener Bub befand. Der Kleine war lebendig begraben worden, ist inzwischen aber wieder wohlauf. Der Vorfall ereignete sich bereits im August, wurde aber erst jetzt bekannt.