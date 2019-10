Lieber stotternd reden als flüssig schweigen

In der Fachsprache sind das „neurophysiologische Faktoren“, „psycholinguistische“ und „psychosoziale Faktoren“ – heißt, ein Teil liegt in der Genetik, die Veranlagung ist da, muss aber nicht zwingend vererbt werden. Es braucht noch einen Auslöser, damit Wort „hüpfen, kleben oder bremsen“, wie Wieser erklärt. Was dabei im Gehirn passiert, sei sehr komplex und trotz intensiver Forschung zum Teil noch ungewiss, erklärt Patrick G. Zorowka, Direktor der HNO-Klinik Innsbruck. Aber gerade in der Therapie habe sich viel getan. „Es gibt viele sehr gut funktionierende Ansätze“, so Zorowka.