Die Skigebiete machen sich fit für den Winter

Die ersten Schneekanonen stehen auch schon auf dem Nassfeld. Dort wurden die Beschneiungsgeräte, die für perfekte Pistenverhältnisse sorgen sollen, in den vergangenen Tagen mit einem Hubschrauber ins Gebirge transportiert. Auch auf dem Goldeck konzentriert man sich schon auf die bevorstehende Wintersaison. „Unser Männer sind fleißig am Werkeln, prüfen Schneelanzen, Schneegeräte und machen die Pisten bereit“, erzählt Goldeck-Marketinglady Tanja Hinteregger. Der Spittaler Hausberg wird übrigens am 13. Dezember aufsperren. Die Gerlitzen startet schon am 1. Dezember.