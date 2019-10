War es ein Fehlschuss oder ein Querschläger?

Von Hochstand geschossen

Der beschuldigte Jäger soll von einem Hochstand aus auf Damwild in einem Wildgatter in Bad Leonfelden geschossen haben. Dabei soll ein Projektil vom unbefestigten Boden abgeprallt sein und in ein Fenster Hotels Falkensteiner geflogen sein. Am nächsten Tag entdeckten Mitarbeiter das kaputte Fenster und die Kugel, die im Türrahmen steckte. Die Spurensicherung der Polizei ergab nach Feststellung des Schusskanals die Flugrichtung aus dem Wildgatter.