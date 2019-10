Jäger schoss: Projektil durchschlug Hotelfenster

„Da hatten wir wirklich Glück im Unglück, dass in diesem Moment niemand im Raum war. Das hätte ganz schlimm enden können“, sagt Hoteldirektorin Evelyn Steininger. Erst am nächsten Tag bemerkten Hotelmitarbeiter, was sich in einem ihrer Zimmer abgespielt hatte. „Mitarbeiter vom Housekeeping sind am nächsten Morgen ins Zimmer gegangen und haben gesehen, dass das Fenster kaputt ist. Die Mitarbeiter haben dann den Hausmeister geholt, der hat gesehen, dass das Projektil im Türrahmen steckt“, erzählt die Direktorin. Die Polizei sicherte die Spuren, kontaktierte den verdächtigen Jäger.