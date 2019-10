16-jähriger Vermisster meldete sich bei Polizei

Der 16-jährige, rumänische Staatsbürger Racoltea Marian Ciprian aus Linz, war seit 18. September abgängig. Nachforschungen durch seine Mutter in Rumänien verliefen ergebnislos. Personenbeschreibung: männlich, schlank, ca. 150cm groß, braune Augen, dunkelbraune kurze Haare, war bekleidet mit schwarzer Hose, weißem T-Shirt und blauer Jacke. Jetzt ist er aber wieder aufgetaucht. Der 16-Jährige meldete sich am 17. Oktober selber bei der Polizei in Linz. Er gab bei seiner Befragung an, dass er aufgrund familiärer Probleme weggelaufen sei. Der Minderjährige wurde der Jugendwohlfahrt des Magistrates Linz übergeben.