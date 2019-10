Amtsleiter lernen schon die neue Gemeindeordnung

Die ÖVP hat daher in der letzten Haussitzung des Landtags zugesichert, sich noch einmal an einen Tisch zusammensetzen. Dass bereits Kurse für die Novelle, die frühestens am 6. November im Landtag beschlossen wird, abgehalten werden, ärgert SPÖ-Gemeindesprecherin Stefanie Mösl: „Diese Vorgehensweise zeigt, welches Machtverständnis die Landesregierung hat.“ Auch FPÖ-Gemeindesprecher Hermann, Stöllner, der zuvor noch von einem „Teilerfolg“ sprach, findet das Vorgehen „demokratisch bedenklich“.