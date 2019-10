Schwerster Monsun seit 25 Jahren: 140 Todesopfer!

Bei Überschwemmungen im Norden Indiens sind mindestens 139 Menschen ums Leben gekommen. Menschen wurden nach heftigen Regenfällen im Bundesstaat Uttar Pradesh in Notunterkünfte gebracht, teilten die Behörden am Samstag mit. Besonders stark betroffen von den Überschwemmungen sind dicht besiedelte Gebiete an zwei großen Flüssen, die wegen der starken Regenfälle über die Ufer getreten sind.