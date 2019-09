67 Prozent zahlen auf Freifahrtticket 50 Euro auf

Oberösterreicher fahren am drittmeisten Auto

Fast neun Milliarden Kilometer fuhren wir Oberösterreicher im Vorjahr privat im Pkw, im Bundesländer-Vergleich am drittmeisten, errechnete der VCÖ. In den westlichen Bundesländern ist jede Stadtgemeinde mit der Bahn erreichbar, in OÖ 28 von 32.