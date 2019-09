Betrunkener „Wiesn“-Kellner verlor 3756 € Bargeld

Geldbörse in Schließfach entdeckt

Am nächsten Tag um 7.30 Uhr dann der ungewöhnliche Anruf bei der Polizei von einer Grazerin (19): Sie wollte ihr Gepäck in einem Schließfach am Münchner Bahnhof verstauen, fand dort die Geldbörse. Die Freude beim Kellner war groß! Laut Polizei kann er sich selbst nicht erklären, wie die Geldbörse - es fehlte nichts - in das Schließfach gekommen ist. Der Finderin ist er sehr dankbar - ohne sie hätte der Kellner die verbleibenden 13 „Wiesn“-Tage wohl ohne Lohn arbeiten müssen.