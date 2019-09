Wohnung ausgebrannt: Feuerwehr hilft Kameradin

Niki hatte Glück gehabt. Der Brand in ihrer Wohnung dürfte durch Überlastung eines Mehrfachsteckers entstanden sein. Sie konnte sich gerade noch vor den Flammen auf den Balkon retten. Ihre Tochter Lilly (7) hatte an diesem Tag bei ihrem Vater übernachtet. Bis auf das Handy, mit dem die junge Mutter Hilfe holte, und Lillys Schultasche ist alles in der Wohnung verbrannt.