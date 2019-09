Fahrerflüchtiger Fahrer von Polizei ausgeforscht

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am 26. August um 19.10 Uhr mit seinem E-Bike in Innerschwand auf der B151 in Richtung Mondsee. Bei der Vorbeifahrt an einer Verkehrsinsel im Bereich Au wurde er, obwohl kein Platz für ein gefahrloses Überholen frei war, vom unbekannten Lenker eines Sattelzuges, rot, Kz., SL-…, überholt.