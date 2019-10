Diese Looks sind gar nicht kleinkariert!

Warum wir das Karomuster jetzt so lieben? Weil es sich so vielfältig stylen lässt. Perfekt fürs Büro sind Brit-Chic-Karomuster in gedeckten Grau-, Braun-, Blau- oder Beige-Tönen. Richtig schön kommen diese etwa im Allover-Look auf Hosenanzügen oder auf Blazern zur Geltung. Auch Bleistiftröcke und Business-Kleider mit Karo- oder Glencheck-Mustern sind perfekt fürs Meeting.