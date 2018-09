USA klagen nordkoreanischen „WannaCry“-Hacker an

Weil er unter anderem an der Verbreitung der gefährlichen Schadsoftware „WannaCry“ beteiligt gewesen sein soll, hat das US-Finanzministerium in Washington am Donnerstag Sanktionen gegen den nordkoreanischen Computerspezialisten Park Jin-hyok verhängt. Außerdem erhob das Justizministerium formelle strafrechtliche Beschuldigungen gegen den Programmierer, der im Auftrag seiner Staatsführung gehandelt haben soll.