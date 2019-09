ÖVP legte Dokumente zu Wahlkampfkosten offen

„Falter“ bleibt dabei: „Haben korrekt berichtet“

Was die Vorwürfe der ÖVP angeht, der ,Falter‘ habe „entweder (unwissentlich) falsch berichtet oder (wissentlich) manipulativ“, betonte Klenk am Montagvormittag auf Twitter, dass man „korrekt berichtet“ habe. Zwar räumte das Medium in seinem Newsletter am Sonntag ein, dass man in einer Anfrage an die ÖVP die Kosten der Wahlkampfauftaktveranstaltung im Jahr 2017 „irrtümlich“ als Wahlkampfkosten genannt habe, doch dies sei bereits nach dem Check mit der ÖVP und vor der Veröffentlichung korrigiert worden. „Das ist also die einzige Grundlage für die Behauptung der ÖVP, die vom ,Falter‘ zitierten Dokumente wären ,verfälscht‘“, heißt es. Abgesehen von der genannten Veranstaltung habe die ÖVP „keinen einzigen Vorhalt bestritten, keine einzige Zahl dementiert“.