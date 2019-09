„Doppelte Buchhaltung“ bei ÖVP-Wahlkampfbudget?

Kurz: „Alles rechtskonform“

ÖVP-Chef Kurz reagierte im ORF-„Sommergespräch“ am Montagabend gelassen auf die Vorwürfe. Diese seien „teilweise falsch“, etwa was die Kugelschreiber betreffe. Das zuletzt beschlossene Gesetz zur Deckelung der Wahlkampfkosten sei „kein ideales“: Jede Partei müsse aufschlüsseln, „was geben wir aus, was wahlkampfkostenrelevant ist“, es sei jedoch nicht festgeschrieben, „dass eine Partei im Wahlkampf nur sieben Millionen Euro ausgeben darf“. Kurz verwies auch auf die Kritik an der ÖVP in der Schredder-Affäre, in der er seine Partei mittlerweile reingewaschen sieht: „Ich kenne diese Methode schon, es wird wieder tagelang darüber berichtet und am Ende wird sich herausstellen, dass alles rechtskonform stattgefunden hat.“