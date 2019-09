Waldvernichtung in Brasilien fast verdoppelt

Höhepunkt steht noch im September bevor

Von Jänner bis Ende August wurden in Brasilien nach Angaben von Inpe insgesamt 88.816 Feuer registriert, davon mehr als die Hälfte im Amazonasbecken. Das ist die höchste Zahl seit 2010, als im gesamten Jahr mehr als 132.000 Waldbrände gezählt wurden. Experten befürchten, dass die Zahl der Brände im Amazonasgebiet in diesem Monat noch zunehmen wird. Demnach liegt der Höhepunkt der Rodungen im Juli, die der anschließenden Brände im September. Ende August trat zwar ein 60-tägiges Verbot des Abbrennens von Flächen in Kraft, Experten befürchten allerdings, dass sich die Buern nicht daran halten.