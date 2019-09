Familienzeit für Haugen vorm großen „Heimspiel“

Die Skandinavien-Tour des KAC geht weiter, heute gastieren Koch & Co. im norwegischen Asker. Soll in der Champions League der Aufstieg her, ist ein Sieg Pflicht. „Wir müssen strukturierter auftreten, brauchen 60 Minuten volle Konzentration“, so Goalie Haugen vorm Heimatauftritt vor Familie und Freunden.