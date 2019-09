Segelsportler erobern Alte und Neue Donau

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und die Badetage sind vorerst vorbei. Während sich die Schwimmer langsam zurückziehen, erobern die Wassersportler die Alte und die Neue Donau in Wien. Im September stehen in diesen Revieren gleich zwei spannende Segelwettfahrten am Programm. Das Besondere daran: Anders als an einem weitläufigen See können Schaulustige die Spektakel vom Ufer aus gut mitverfolgen - und die Manöver der Segler so nah wie sonst kaum möglich bestaunen. Auch wenn „Piraten“ dabei sind, hat man nichts zu befürchten.