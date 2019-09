Was reist denn hier in der Touristenklasse mit?

Flugzeug statt Koppel: Das Assistenztier „Flirty“ hat auf einem Flug der American Airlines von Chicago nach Omaha am Wochenende alle Blicke auf sich gezogen. Das kleine Pony begleitet seine Besitzerin Abrea Hensley auf Schritt und Tritt, so auch im Flugzeug. In den USA gibt es eine Richtlinie, die es ermöglicht, sogar Mini-Pferde auf Flügen mitzunehmen.