Politologe: „AfD hat Rolle der Linken übernommen“

Bei den deutschen Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am Sonntag gab es neben CDU und SPD mit den Linken auch noch einen dritten großen Verlierer. Viele Beobachter waren sich in ihrer Analyse einig, dass ihr die rechte AfD den Rang als „Regionalpartei Ost“ bereits abgelaufen hat. „Die AfD hat die Rolle der Linken als Protestpartei übernommen“, ist sich etwa der deutsche Politologe Tom Thieme sicher.