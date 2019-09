Südtirol feiert seine Große Zinne

Im Zuge des 150-Jahr-Jubiläums präsentierte auch Reinhold Messner als Regisseur seine Dokumentation über die Erstbesteigung der Große Zinne durch Paul Grohmann, der übrigens in Kärnten die Tauernkönigin, die Hochalmspitze, am 15. August 1859 erstbestiegen hatte sowie am 30. September 1865 den höchsten Gipfel der Karnischen Alpen, die Hohe Warte.