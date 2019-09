Schwimmerin gerettet: Kärntner als „Hero“ in USA

„This is Mario. He is the hero from Austria ... that saved my life ...“, postete Kathy Wolfe überglücklich nach dem überstandenen Abenteuer. Die US-Amerikanerin war in Daytona Beach in Florida mit ihrem Mann ins Wasser gegangen und hatte die Brandung genossen. Plötzlich verlor die Frau den Halt und wurde von der dort berüchtigten Meeresströmung erfasst.