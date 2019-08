Chöre setzen „For Forest“-Bäume in Kärntens Orten

Es ist fünf vor 12!



Die Idee: Mit einer „Challenge“ werden sich die Chöre beteiligen und gleich zwei weitere Singgemeinschaften nominieren; so soll sich das Vorhaben in alle Talschaften ausbreiten und Ende Oktober in einem Stadionkonzert gipfeln, das dann symbolträchtig um „5 vor 12“ zu Ende gehen wird - mit dem legendären und fast visionären Liedtitel des großen Kärntner Sohnes Udo Jürgens.