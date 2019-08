Wirbel um Schülerinnen im Bikini

„Also wenn das meine Tochter wäre, würde ich einen gepfefferten Brief an den Herrn Direktor schreiben“, erklärt eine aufgebrachte Mutter aus Pinkafeld. Der Grund für die Aufregung sind Aufnahmen von vier Schülerinnen während einer Sprachreise der zweiten und vierten Schulstufe in Malta. Die eigene Bildungseinrichtung veröffentlichte das Fotomaterial nun auf einer Online-Plattform. Die auf den „Urlaubsgrüßen aus Malta“ gezeigten Jugendlichen sollen zusätzlich noch minderjährig sein. Für Internet-Experten stellt dieser Umstand ein Problem dar: „Die Kommunikation mit Bildern bietet im Schulunterricht auch Vorteile und kann in verschiedensten Fächern integriert werden. In diesem Fall ist dies aber eher nicht zu erkennen“, so ein Datenschützer. Auch für Direktor Harald Zapfel ist das Thema ein heikles: „Wir bekommen zahlreiche Fotos von Ausflügen.