Seriendieb von Detektiv auf frischer Tat ertappt

Der Detektiv beobachtete den Dieb schon eine Weile. Der Verdächtige legte hochwertige Elektrogeräte, einige Lebenmittel sowie Hygieneartikel in den Einkaufswagen und wartete entspannt im Eingangsbereich den passenen Moment ab, um das Gebäude zu verlassen. Diesmal klappte sein Plan aber nicht. Ein Ladendetektiv machte ihm diesmal einen Strich durch die Rechnung. Doch das war noch lange nicht alles. Denn nach weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass der Gauner im Zeitraum von Juli bis August bis zu sieben Diebstähle in verschiedenen Filialen der Supermarktkette in Villach, Klagenfurt sowie Graz verübt hat. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 10.000 Euro. Die Ermittlungen laufen. Er wurde angezeigt