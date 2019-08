Wer bricht mit der Postenschacher-Tradition?

Freunderlwirtschaft gibt es wohl überall …

Freunderlwirtschaft, Deals und Absprachen sind mit Sicherheit kein isoliert blaues Phänomen - vielmehr sind diese Ungustiösitäten mit dem Erlangen von Einfluss und Macht verwoben. Umfärben kann man schließlich nur das, was irgendwann einmal eingefärbt wurde. Besonders sauer stößt allerdings auf, dass just die Freiheitlichen sich in der Vergangenheit vehement gegen das Postenschachern ausgesprochen haben und nun dafür selbst am Pranger stehen. Die an andere (völlig zu Recht!) angelegten Standards wurden bei der eigenen Partei, so wie es scheint, nicht erfüllt.