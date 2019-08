Was Investoren mit Klagenfurter Flughafen planen

An vielen Stammtischen in Kärnten wird über die am Montag präsentierten Pläne und Visualisierungen für den neuen Flughafen diskutiert. „Darf man alles glauben, was man da sieht? Wenn nur die Hälfte davon kommen würde - wäre das schon eine echte Sensation“, sagt etwa der Kärntner Touristiker Siggi Neuschitzer. Aber auch kritische Stimmen mischen sich darunter, wie Umwelt-Stadtrat Frank Frey, der meint, dass „alles eine Nummer zu groß“ für Klagenfurt sei.