Fotos: So neu wird der Flughafen in Klagenfurt

Mehr als eine Milliarde Euro will die Lilihill Gruppe in den nächsten Jahren in den Klagenfurter Airport stecken. Dieser soll bis 2024 zum modernsten, effizientesten und passagierfreundlichsten Flughafen Europas ausgebaut werden. Rund um den Flugbetrieb entsteht die neue Aviation City: Sie umfasst ein Flughafenhotel, ein Logistikzentrum, einen Technologiepark und ein Messezentrum. Und man plant neue Flugverbindungen - auch nach Istanbul, Paris und Frankfurt. Die Pläne wurden am Montag präsentiert.