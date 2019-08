Patscherter Einbrecher sorgt für Pannen-Serie

Das hat sich dieser Einbrecher wohl einfacher vorgestellt. Als der Mann nachts in ein Geschäft in der Stadt Columbus im US-Bundesstaat Ohio einsteigen will, stellt er sich dabei nicht wirklich geschickt an. Schon beim Reinkommen ins Geschäft zerbricht ihm der Betonblock, mit dem er die Glastür einschlagen wollte. Drinnen geht die Pannen-Show weiter, beim Versuch, ein Regal zu erklimmen, stürzt er mehrmals. Die Aufnahmen der Überwachungskameras sorgten sogar bei der Polizei für Lachen. Diese hofft allerdings auch auf Hinweise, denn der Tollpatsch ist flüchtig.