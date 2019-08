Goldmünzen-Diebin (32) täuschte Raubüberfall vor

Die Linzerin (32) hatte am 24. Juli angezeigt, dass ihr ein Unbekannter in der Steingasse auf dem Weg zur Bank einen Stoß versetzt und ihr den Rucksack mit Goldmünzen im Wert von mehreren Tausend Euro geraubt habe. Der angebliche Täter sei als Beifahrer in einem schwarzen BMW unterwegs gewesen und habe schwarze Kleidung getragen. Der Wagen sei von einem anderen Mann gelenkt worden. Die Fahndung nach Verdächtigen verlief erfolglos.