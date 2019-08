„Die Mautner brauchen wir auch weiterhin!“

Aller Digitalisierung zum Trotz: Ohne Menschen vor Ort geht es nicht. Das sieht die Autobahngesellschaft Asfinag an Österreichs größter Mautstelle in Schönberg jeden Tag. 60 fixangestellte Mautner und 40 Ferialkräfte versehen täglich rund um die Uhr sieben Tage die Woche an einer der 26 Fahrspuren Dienst. Dabei geht es aber nicht nur um Einheben von Bargeld. „