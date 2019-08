Auf den Hund gekommen: Tourismus für Vierbeiner

Die Salzburger sind auf den Hund gekommen: Alleine in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der gemeldeten Hunde im Bundesland um 23 Prozent auf 25.813 gestiegen. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Online-Portals „Hundehotel.info“. Wollen Herrl und Frauerl in den Urlaub fahren, wird der Vierbeiner oft zur Last. Der Tourismus reagiert darauf mit speziellen Hundehotels, so wie das Hotel Grimming in Rauris. 4500 Quadratmeter eingezäuntes Freigelände, ein Hundepool oder ein Agility-Parcours lassen Hundeherzen höher schlagen. „Der Trend geht eindeutig in die Richtung“, weiß Viktoria Langreiter vom Hotel Grimming. „Die Gäste wollen ihre Vierbeiner überall hin mitnehmen – auch ins Restaurant – bei uns geht das.“ Hunde wohnen in dem Hotel übrigens kostenlos.