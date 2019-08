Italiens Populisten-Koalition vor dem Ende?

In Italien droht wegen einer umstrittenen Bahntrasse eine Regierungskrise. In der Koalition sei in den vergangenen Monaten „etwas kaputtgegangen“, sagte der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, am Mittwochabend vor Anhängern in der Stadt Sabaudia. Die Koalition der Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hatte sich zuvor im Senat gespalten wie nie gezeigt. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke ist seit Jahren avisiert. Auf einem Teil wurde auch schon mit den Bauarbeiten begonnen. Diese werden immer wieder von Protesten wütender Bürger gestört (siehe Video oben).