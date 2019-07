Von der Leyen ist neue EU-Kommissionspräsidentin

Die Würfel sind gefallen: Ursula von der Leyen ist am Dienstagabend zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Die CDU-Politikerin errang im Europaparlament in Straßburg 383 Stimmen und damit knapp die nötige absolute Mehrheit der 747 Abgeordneten. Sie kann damit am 1. November die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. „Meine Botschaft an alle von Ihnen lautet: Lasst uns konstruktiv zusammenarbeiten! Es lebe Europa“, sagte die 60-Jährige nach der Abstimmung.