Suche nach Mörder-Teenagern laut Polizei zu Ende

McLeod und Schmegelsky werden verdächtigt, Mitte Juli in der westkanadischen Provinz British Columbia einen 23-jährigen australischen Touristen und seine 24 Jahre alte Freundin aus den USA erschossen zu haben. Die Leichen von Lucas Fowler und Chynna Deese waren am 15. Juli im Norden der Provinz an einer Landstraße entdeckt worden. Zudem soll das Duo den 64-jährigen Botanik-Professor Leonard Dyck getötet haben. Dessen Leiche wurde am 19. Juli, vier Tage nach dem Fund der Leichen des Paares, entdeckt.