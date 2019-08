Toter Fernfahrer (55): Mordverdächtiger im Visier

Was war geschehen? Wir schreiben den 23. Juni. Ein Sonntag. Aufgrund des Wochenendfahrverbotes waren auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Kufstein-Süd mehrere Lkw-Lenker notgedrungen zusammengekommen. Angeblich floss in der Nacht zuvor reichlich Alkohol. In der Früh wurde schließlich ein Fernfahrer aus der Ukraine tot in seinem Führerhaus aufgefunden. Bereits einen Tag später lag das Obduktionsergebnis vor: Demnach starb der 55-Jährige an den Folgen einer stumpfen Gewalteinwirkung gegen den Kopf.