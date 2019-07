Mordalarm um Fernfahrer (55) in Tirol

Was geschah in der Nacht auf Sonntag, den 23. Juni, auf dem Parkplatz im Gewerbegebiet Kufstein-Süd? Die Ermittler stehen diesbezüglich noch vor einem Rätsel. „Der 55-jährige Ukrainer wurde in der Früh von einem Arbeitskollegen leblos in seinem Führerhaus entdeckt“, schildert Hansjörg Mayr, der Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft.