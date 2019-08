Bub aus 10. Stock geworfen: Täter ohne Regung

Der Jugendliche, der einen Sechsjährigen vom zehnten Stock der Tate Modern in London geworfen haben soll, ist am Dienstag vor einem Jugendgericht erscheinen. Dem 17-Jährigen, der britischen Berichten zufolge an Schizophrenie leiden und mit Begleitern im Museum gewesen sein soll, wird nach Angaben der London Metropolitan Police versuchter Mord vorgeworfen. Der kleine Bub überlebte den Sturz von der Aussichtsplattform des Museums am Sonntag schwer verletzt, er ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Teenager bestätigte seine Personalien, gab sich aber sonst verschlossen und zeigte auch keinerlei Regung, als die Verletzungen des Buben aufgezählt wurden.