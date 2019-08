Rita Oras Mama findet Badeanzug zu knapp

Will „Schwimmanzüge der 1950er zurück haben“

Sie gibt zu, dass es ein toller Anblick ist, ihr Mutterherz aber denkt: „Können wir bitte die Schwimmanzüge der 1950er zurück haben.“ Es sei vielleicht eigenartig, dass sie das poste, aber sie sei eben manchmal auch kindisch. Dass man mit Töchtern nicht über ihren Look streiten sollte, gibt sie zu. „Diese Schlacht kannst du nicht gewinnen.“ Also freue sie sich lieber gemeinsam darüber. Ganz sicher ist sich Vera Ora der Sache aber dann doch nicht. In den Hashtags fügt sie Wörter wie „Mutter“, „Teenager“, „Psychiater“ und „mentale Gesundheit“ hinzu.